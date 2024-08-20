據陸媒報導，四川一位王姓女士在醫院拍到了空中同時出現7個太陽的現象，這個現象大約維持1分鐘。這種現象讓人想起中國傳統神話「后羿射日」的故事，而現象的真實起因是早晨或傍晚太陽光穿透雲層內的6角形晶柱折射而成，只有中間一個是真的太陽影像，兩旁的都是折射出來的幻象。

據《快科技》報導，成都市民王女士拍到7個太陽同框，雖然只維持了約1分鐘後即消失，但還是有很多人在不同角度看到。幾位碰巧看到7個太陽的民眾都表示覺得自已很幸運。

多個太陽的現象在中國傳統神話故事「后羿射日」就曾有描述，據古籍記載的故事指出，有10個太陽睡在樹枝條下，輪流跑出來照耀大地，造成嚴重乾旱。神箭手后羿為拯救人類，張弓搭箭射下9個太陽，只留下一個太陽在天上，人民因此將后羿譽為英雄。

報導說，透過科學研究表明，太陽當然只有一個，其他幾個都是因雲氣造成的幻影。科學家指出，太陽幻化出「分身」，是陽光穿過雲朵時的折射現象所造成，當早晨或傍晚的太陽光穿雲氣內凝結的整齊的6角形冰晶柱時，就會產生與三棱鏡相同的現象，使太陽光沿水平方向朝左右折射約22°。

而從冰柱折射出來的光線有許多不同的角度，中間的光線是由太陽直射過來，是真實的太陽影像，旁邊的光線是太陽光經過6角冰柱折射而來的，是「假太陽」影像。