高雄電影節今（20日）公布本屆「臺灣越界」單元，網羅《非想非非想》、《阿婆非死不可》、《金盆洗手》3部世界首映的台灣新片，以及亞洲首映的《鳳姐》。高宇蓁在《鳳姐》首度大銀幕領銜，獻身挑戰性工作者角色，攜手金鐘獎最佳男配角黃冠智、蔡嘉茵等人聯合出演，劇情見證台灣早期雛妓文化及人口販賣；喜翔及蔡振南則在《金盆洗手》成為老扒手與退休警察，帶著各自未了的心願，重新踏上江湖之路，蔡振南也特別錄了一段自拍影片，邀請觀眾10月到高雄電影節看他的搏命演技。

《非想非非想》記錄了台灣現代劇場的璀璨之光「優人神鼓」的誕生與演繹。創辦人劉若瑀1988年創立「優劇場」，1994年「優人神鼓」正式成立，透過靜坐、擊鼓與武術建立出優人的訓練與表演方法，從外在的形式，轉為内在的追求，並於1998年以《聽海之心》一舉登上世界舞台。這部由陳懷恩執導的紀錄片，聚焦禪修、藝術和生態所交織的「優」之故事，追溯30年前他們在山中建立劇場基地的初衷。以令人屏息的影像，捕捉「優人神鼓」如何心懷天地，融匯靜心、舞蹈、擊鼓、太極導引及神聖律動等元素，探索出具有獨特東方美學的表演之道。

改編自真人真事的《鳳姐》，為新銳導演邱新達的首部劇情長片，講述一名渴望成為鄧麗君的少女，卻遭拐騙誤入風俗業的悲涼人生。高宇蓁飾演妓女「阿鳳」，成功詮釋在社會低谷中，面對困境展現韌性與尊嚴的女性形象。除了演出，她亦擔任監製，並親唱由葛大為作詞、陳建騏作曲的主題歌〈鳳凰〉，為影片增添溫暖情感。高宇蓁與「弟弟」黃冠智的感情深厚，讓他笑稱私下被她視作弟弟，甚至引發親姊的吃味。

楊麗音（右）和林思廷在《阿婆非死不可》中飆演技。（高雄電影節提供）

《阿婆非死不可》由金鐘獎最佳女主角及男主角楊麗音、藍葦華領銜，攜手金馬獎最佳女配角張詩盈以及今年北影非常新人林思廷演出。一個台北小家庭，阿婆春妹與兒子一家同住屋簷下，常因生活瑣事引發危機。在這個奇異家庭中，每個人都懷著自己的秘密，阿婆究竟為何「非死不可」，導演陳怡蓉以多重視角與時空交錯的敘事手法，帶領觀眾深入家中有本難念的經的日常習題，淚中帶笑之際，更探討傳統文化的綑綁與客家女性的自我追尋。

蔡振南在《金盆洗手》中為完成各自未了的心願，重新踏上江湖之路。（高雄電影節提供）

《金盆洗手》導演潘志遠曾以《指尖的重量》描寫誤入歧途的小扒手經歷社會殘酷的洗禮，相隔近20年後，《金盆洗手》轉而描述老扒手與退休警察如何為了完成各自未了的心願，重新踏上江湖之路。刑事組長蔡振南想和對自己恨之入骨的女兒和解；而服刑多年的喜翔則想找到當年喊自己爸爸的小徒弟，一解遺憾。2大性格演員同台競演，迸發如好萊塢電影《愛爾蘭人》般的哀戚與孤獨。

TTXC 2024高雄電影節於10月12日（六）至27日（日）在高雄市電影館、內惟藝術中心、高雄市立圖書館總館、VR體感劇院、駁二P3倉庫、駁二自行車倉庫登場，影展資訊鎖定高雄電影節官方網站、IG與臉書粉絲專頁查詢。