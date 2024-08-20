亞塞拜然週二（20）正式向金磚國家（BRICS）提出加入申請。消息發布於亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）與俄羅斯總統普丁在首都巴庫會晤之後，並經由金磚國家官方社群媒體帳號確認。

綜合官媒《亞塞拜然新聞社》（APA）及中東《廣場新聞》20日報導，先前亞塞拜然方面就曾表達加入金磚的意願。阿利耶夫在與俄羅斯總統普丁會晤後，亞塞拜然正式申請加入金磚經濟體。

金磚國家的成員國包含巴西、俄羅斯、印度、中國和南非，金磚國家是一個跨政府組織，自今年一月起，已擴展至涵蓋伊朗、埃及、衣索比亞和阿拉伯聯合大公國，該集團最初是為了彰顯投資機會而提出，後來發展成為實際的地緣政治集團，自2009年以來，各國政府每年舉行正式峰會，並協調多邊政策。

金磚國家之間的雙邊關係主要基於不干涉、平等和互利的原則，隨著越來越多國家表示希望加入這一經濟集團，金磚國家經濟體的影響力也在持續增強。

上一個提出的申請的國家為馬來西亞，由總理安華（Anwar bin Ibrahim）7月28日宣布，申請書目前已寄送至目前的輪值主席國俄羅斯，表達了馬來西亞願意以成員國或戰略夥伴身份參與的意願。。