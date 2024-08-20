中國大陸國家主席習近平20日下午在北京人民大會堂，會見赴中正式訪問的斐濟總理蘭布卡。習近平表示，中方願提供中國扶貧減貧做法和經驗；繼續為斐濟經濟社會發展提供力所能及的幫助；願為斐濟等太平洋島國應對氣候變化提供幫助，使太平洋成為太平之洋、友誼之洋、合作之洋。

習近平祝賀斐濟男子七人制橄欖球隊在巴黎奧運榮獲銀牌。習近平指出，斐濟是最早與中共建交的太平洋島國，明年將迎來中斐建交50周年。近半個世紀以來，兩國始終相互支持、相互幫助，成為大小國家平等相待、友好合作的典範。中方高度重視中斐關係，願繼續為斐濟經濟社會發展提供力所能及的幫助，與斐方一道把握兩國關係大方向，推動構建中斐命運共同體，更好造福兩國人民。

習近平結合蘭布卡訪問雲南、福建、浙江三地情況和感受，介紹了中國在扶貧減貧方面的做法和經驗。

習近平強調，14億多人民共同邁入全面小康社會，這是中國共產黨領導中國人民取得的歷史性成就，也是中國為人類減貧和發展事業作出的歷史性貢獻。在此過程中，「我們做到了每個民族、每個地區、每個人都沒有落下，充分彰顯了社會主義制度集中力量幹大事的政治優勢，得到了全中國56個民族人民的衷心擁護和支持。」

習近平表示，當前，中國正在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，中共二十屆三中全會就進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出戰略部署。中國式現代化是堅持走和平發展道路的現代化。中國和斐濟同屬「全球南方」，中方願為斐濟等太平洋島國應對氣候變化提供幫助，加強發展合作，使太平洋成為太平之洋、友誼之洋、合作之洋。

蘭布卡祝賀中國體育代表團在巴黎奧運會獲得優異成績。蘭布卡表示，30年前就曾作為總理訪中，此訪期間赴雲南、福建、浙江等地參訪，親眼見證了中國在習近平領導下在消除貧困和發展方面取得的偉大奇蹟和巨大成就，深感敬佩。「我希望學習借鏡中方先進理念和成功經驗，尤其是深入基層，傾聽人民聲音，與中方加強減貧、基礎設施、互聯互通等領域合作。」

斐方讚賞中方堅持和平共處五項原則，支持習近平提出的系列全球倡議，願與中方繼續共建「一帶一路」，促進太平洋島國與中國關係發展，使太平洋成為太平之洋。斐方完全理解中方在台灣問題上的立場，將繼續堅定奉行一個中國政策。

雙方發表《中華人民共和國和斐濟共和國聯合聲明》。

中共政治局委員、大陸外交部長王毅參加會見。