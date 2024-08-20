41歲日本女星深田恭子演出過多部知名日劇，在亞洲頗具知名度。先前她傳出和身家百億的富商杉本宏之即將結婚好消息，怎料，她卻爆出疑似劈腿導演，最終兩人分手。隨後，她神隱近1年，20日終於再度更新動態，並透露將復出的消息，不過消瘦外表，令粉絲相當震驚。

消失許久的深田恭子20日在IG分享，自己將出演由動漫改編的電影《工作細胞》消息，她將飾演「肝細胞」。她曬出還原角色的穿搭，配戴項鍊、穿著透膚的蕾絲禮服，若隱若現小露深V，並將頭髮盤起。深田恭子配文開心表示自己在這部電影玩得很開心。有很多可愛的角色，在享受工作的同時，也是一個了解身體的好機會。

深田恭子近況被指瘦了一大圈。（圖／翻攝自深田恭子 IG）

有不少粉絲讚嘆深田恭子美貌，稱讚十分還原動漫角色。但照片中有別於早期嬰兒肥形象，深田恭子雙頰消瘦許多，整個人明顯瘦一大圈，不少粉絲擔心表示：「她是不是太瘦了？」、「請照顧好自己，我很擔心，因為已經有一段時間沒發文了，你減肥了嗎？」、「瘦得像不同的人了」、「太瘦了，臉看起來也不健康」、「請不要給自己太大壓力，盡力而為」、「感覺瘦了很多，保重身體」。

據悉，深田恭子演過《神啊！請多給我一點時間》、《富豪刑事》、《拜託請愛我》等多部日劇。2018年傳出和地產大亨杉本宏之戀愛消息，交往5年，深田恭子罹患「適應障礙症」而暫退演藝圈。就在外界都看好兩人戀情時，卻爆出分手消息。今年男方也傳出和女星西內麻里亞戀愛消息，但卻在短短兩個月分手。而深田恭子選在前男友分手消息曝光的隔天，久違PO文，讓外界猜測是不是在和前男友較勁，又或是有復合的可能性。