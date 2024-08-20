與總統賴清德親近的交通部長李孟諺因被爆婚外情案，19日閃辭交通部長，成為1950年代以來任期最短的交通部長。藍委謝龍介直言，最難堪的還是賴清德完全管不住「下面的下面」，領導力難免被質疑。前立委鄭麗文強調，交通部長掌管的資源之龐大，堪稱最肥的一個部會；賴清德會任用李孟諺，就是因為他品行有問題，跟廠商走得近；就像陳宗彥接受性招待，讓人看到賴團隊的共通性；賴還一副道貌岸然，讓人噁心。

「他就是賴清德的心腹啊，他就是賴清德的親信啊！」鄭麗文20日在《大新聞大爆卦》節目提到，賴清德從台南市政府的時候，就一路非常信任李孟諺，就跟陳宗彥一樣。因為如果他們兩個如果說做事情如此地曖昧，是個渣男，然後做事毫無誠信，品德有問題，那為什麼賴清德特別喜歡這樣的人呢？而且在台南市政府用完了之後，還繼續高升到中央？那就可見得，賴清德對他們兩個信賴有加！

「結果...這兩個人被發現...就變成是賴清德團隊的共通性了，就變成是這樣子了嘛？非常地不乾淨！」鄭麗文質疑，因為不管是性招待，或者是外遇，背後都還牽涉到了跟財團的複雜關係：金屋藏嬌的金屋是財團提供的，性招待也是財團提供的，所以這中間非常複雜，所有最骯髒污穢的事情，通通都沾了！甚至於還在你賴清德台南市長的任內，連黑道通通都牽扯進來了？「所以賴清德可真神了！對不對？」

鄭麗文直言，他什麼都沾了，還一副道貌岸然，比誰都清高、比誰都乾淨的樣子？「你說噁不噁心啊？我看了都快噁心死了！那...沒有錯，交通部，就是最肥的一個部會！」交通部掌管的資源之龐大，你特別需要一個不只專業，而且不會牽扯進去，不會見錢眼開，不會利字當頭，然後就利慾薰心，被人家牽著跑了。結果呢？結果剛好相反，賴清德用他，正好就是因為他沒有這些特點，賴清德用他正是因為他跟廠商走得近！

鄭麗文強調，賴清德用他，正是因為他的品行有問題；賴清德用他，正是因為他跟他主管下的這些人，不乾不淨地勾結在一起，不是嗎？

鄭麗文表示，所以你就可以知道，賴清德他的團隊，是什麼樣的一個團隊了！