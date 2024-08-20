近日，一名大陸網友王女士發文稱，親友發給她的一段影片中，一名在地鐵站走失的小女孩與她試管受孕所生的女兒撞臉，因她女兒是在上海一家醫院做的試管嬰兒，她因此產生質疑，希望與那名女童做親子鑑定。上海市官方相關部門後來證實，女童家屬已提供自然生育證據。

據《瀟湘晨報》消息，此前王女士回應稱，親友將女童照片發給她時，她頭皮發麻，身邊人都以為她把自己女兒搞丟了。她稱自己沒有任何惡意，只是想找到對方，如果對方有意向可以去做一下鑑定。此外，她還報了警，但警方稱沒有相關證據，沒有權力去尋找那家人。

極目新聞報導，疑似女童家屬發布消息，稱自己女兒是自然生育，因受到網路暴力，已經報警，並曬出8月19日的上海市公安局案（事）件接報回執。8月20日上午，王女士此前發布的相關影片已經下架，其帳號私訊功能關閉，評論區也僅互相關注者才能留言。

上海市官方相關部門20日向媒體透露，女童家屬已向相關部門提供了自然生育的證據。