前國民黨主席連戰為準備鑽石婚宴，日前在女兒連詠心陪同下，親自到場會勘，檢查要播放短片與現場場地。（連辦提供）

前國民黨主席連戰與愛妻連方瑀當年的結婚照。（連辦提供）

前副總統、前國民黨主席連戰夫婦，24日將擴大舉辦結婚60周年的鑽石婚宴，除了國民黨主席朱立倫因赴美無法參加外，黨內包括前總統馬英九、立法院長韓國瑜、前立法院長王金平與台中市長盧秀燕等人皆將出席。連辦表示，連戰積極調養，盼能藉由鑽石婚與老朋友相聚外，更念茲在茲的是兩岸情勢發展。

今年適逢連戰與連方瑀的鑽石婚，周六將在寒舍艾美酒店歡慶，除了赴美的國民黨主席朱立倫外，國民黨黨內要角皆會出席，包括馬英九、韓國瑜、王金平、盧秀燕、前國民黨主席洪秀柱、前國民黨主席吳伯雄、前考試院長關中、前監察院長錢復等人，與政商界「老朋友」將到場祝賀，預計300人、席開20桌。

其中，盧秀燕被視為下屆國民黨主席、2028總統熱門人選，一舉一動備受矚目，她上月先是南下高雄向王金平請益，又在台中和王金平一同宴請國民黨立委餐敘，周六又將在連戰夫婦的鑽石婚宴上再同框，布局未來意味濃。

連辦指出，為讓鑽石婚宴能順利進行，連戰上周在女兒連詠心陪同下，親自到場會勘，檢查播放短片與場地，屆時除了女主角連方瑀將發表簡短談話致意外，馬英九、王金平與關中也會上台致詞。連辦透露，大家很久沒見到連戰，各界對於鑽石婚宴更衷心祝福。

連辦表示，連戰從2019年至今，共經歷了3場大病，包含心房纖維顫動、攝護腺癌以及最近一次的中風，因此今年都在積極調養，但仍非常關心時事，盼能藉由鑽石婚宴與老朋友相聚外，念茲在茲的更是兩岸情勢發展，希望能追求最終和平。