泰國男神羅杰夫（Jeff Satur）可謂影視歌三棲的全能藝人，大銀幕首部作品《荊棘的天堂》（The Paradise of Thorns）即將在8月22日正式上映，作為電影插曲的全新泰語單曲〈Rain Wedding〉今（20日）搶先公開，此外，他也將於下個月再度來台和歌迷見面。

《荊棘的天堂》先前曾在坎城影展上亮相，預告甫公開便掀起熱烈迴響，歌曲片段至今已經突破50萬次觀看，新歌〈Rain Wedding〉以標誌性的泰國樂器聲，裝載令人難以忘懷的美麗旋律，搭配上羅杰夫獨特的嗓音，將其迷人的音樂風格和電影作品完美結合，碰撞出精彩的美學火花。

「Jeff Satur ： Space Shuttle No.8 Asia Tour - PHASE 2 in Kaohsiung」將於9月14日（六）晚間7點在高雄流行音樂中心LIVE WAREHOUSE舉行，目前還有少數的門票可以購買，購票者還有機會和羅杰夫合照。