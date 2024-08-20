藝人王陽明近日為了宣傳電影《角頭－大橋頭》造訪各地，結果竟婉拒和女粉絲比愛心，事後還回說「我不比娘砲的動作」，引發戰火。對此，美女主播劉涵竹則說，如果王陽明能換個說法，一句話就能讓整件事情變得更圓滿。

劉涵竹今（20日）在臉書上發表看法，並建議王陽明可以換個說法，「我不想跟我另一半以外的人比愛心！」就會讓整件事情圓滿，而且還能再幫王陽明的寵妻人設再加個100分，「說話的哲學，真的很重要啊！」

王陽明的美式風格越來越明顯，與以往的陽光型男有些差異。（圖／中時資料照）

劉涵竹也分享，過去和朋友覺得比愛心的手勢組合很好玩，但在之後遇到陌生粉絲的要求，她卻變得不知道如何拿捏距離，「因此我懂那種怪怪的感覺，不過王陽明用擊掌來替代也算寵粉了！只可惜『娘炮』這個字眼有點重。」

最後劉涵竹表示，雖然各人的行事愛好是一回事，但也沒必要讓跟你不一樣的人難堪，「特別是性別氣質不該遭受嘲諷的意識，今已然抬頭。就算不缺娘炮的粉絲，但代言廠商對業績的需求，是不分陽剛陰柔的購買力的。」