美國民主黨在芝加哥舉行全代會，並於會中通過2024年版黨綱，除將2020年未提及的「一中政策」重新納入中國專章外，也首度將對台「六項保證」納入。對此，民眾黨立委林憶君表示，民主黨新版黨綱其實是重回美國過去幾十年來對兩岸關係的一貫立場，對中政策也延續拜登政府的作法。

林憶君表示，該版黨綱對中政策部分延續了拜登政府持續將中國視為「戰略競爭對手」的基調，在安全方面要持續與中國對話，降低雙方擦槍走火的風險；在經濟與產業面也將持續以高牆小院抑制中國的追趕。

她說，實際上關於台灣的部分僅在中國專章第81頁一小段當中提到「台海的和平穩定符合美國的一中政策」，及一法三公報，以及對台六項保證為指導；這說明民主黨若贏得大選，兩岸政策將會回到美國自1970年代以來的一貫立場，但是否能應對中國對台灣的威脅，需要持續觀察。

林憶君進一步說明，中國對外政策從鄧小平的「韜光養晦」，到「有所作為」，再到近年的「奮發有為」，不僅越來越積極投射其政治、經濟、軍事三方面的影響力；對台灣的威脅越來越全面，強度也越來越高，其背後都是以不斷擴張的解放軍實力做支撐，若美國對台政策無法有更新的思維跟做法，在協助台灣維持台海安全穩定上可能會落入被動「接招」的情況，但好在一法三公報存在一定解讀空間，因此民主黨具體將如何維持台海安全穩定，需要更多時間觀察。