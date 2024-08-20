日本女星星野亞希擁有甜美外型及超兇身材，拍攝許多性感寫真，當年也以「童顏巨乳」封號在台灣打開知名度，但2011年嫁給騎師三浦皇成後，為愛選擇淡出演藝圈。不久前她開始經營社群，47歲依舊擁有一張娃娃臉，近日更公開比基尼照，保養得宜的她，讓網友看了急忙敲碗再拍寫真集。

星野亞希今年3月開始認真經營IG，不時發文向粉絲分享生活，日前她曬出與好姊妹到夏威夷旅遊的美照，並寫下：「孩子們一直在尖叫玩著，體力真是驚人，離開泳池後，我們一邊看煙火一邊聊天，這是非常滿意的一天。」足見這趟旅程她與好友們玩得很愉快。

星野亞希（右）47歲比基尼照曝光。（圖／IG@akihoshino_official）

照片中，只見星野亞希放下俏麗中長髮戴著草帽，換上粉紫色比基尼，無贅肉腰線及傲人H級美胸，性感身材一覽無遺，臉蛋肌膚吹彈可破，47歲的她依然保養得很好，完全看不出已是1個孩子的媽，淡出演藝圈的近況相當驚人。

星野亞希47歲比基尼照曝光。（圖／IG@akihoshino_official）

一系列美照曝光後，立刻吸引不少粉絲大讚，「太可愛了」、「我迫不及待想再看妳穿泳裝的樣子，我希望妳能出一本寫真集」、「40多歲也想變成這樣，太養眼了」、「自從我們20年前相遇以來，妳一點也沒變，時間停止了」、「令人驚訝的是，她還是長得這麼漂亮，而且身材卻沒有絲毫改變，看起來一點也不符合她的年齡」、「這看起來不像生過小孩」。

星野亞希過去以H級火辣身材聞名，但擁有出眾外貌的她，曾是綜藝節目《男女糾察隊》的固定班底，還總是不計形象地做出爆笑表現，也因此深受觀眾喜愛。不過，她在當紅時期選擇與小13歲老公三浦皇成結婚，隔年生下女兒，為愛淡出演藝圈的她，卻在當媽後發生老公偷吃的醜聞，但事發後她直言，「離婚是永遠不會的事」，對老公的感情非常堅定。