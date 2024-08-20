自從疫情開放出國後，許多人紛紛把行程從國旅改為出國，暑假旅遊勝地之一的墾丁遊客更是雪崩式下滑。一位網友近日好奇，雖然花費是旅遊一大重點，但景點也是關鍵之一，「台灣哪些景點是推薦一定要去一次的？」，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛點名，阿里山、太魯閣兩地是台灣必去景點。

原PO在PTT發文表示，許多人都覺得國旅價格是在敲盤子，不如選擇出國玩，但他反而想著重在景點的部分，「難道台灣沒有值得一玩的景點嗎？」；原PO強調，「個人認為阿里山真的是值得去玩一趟的地方」，空氣好、人不多，氛圍、體驗對於都市人來說都相當不錯，能夠很棒的放鬆。

對此，許多人紛紛回應，「聖稜、南湖大山、雪山、澎湖玄武岩、老梅石槽、栗松野泉等等自然景點」、「花蓮的海真的很藍」、「綠島水肺潛水」、「太平山，走完見晴古道去泡溫泉」、「合歡群峰」、「北海岸的藍海」、「司馬庫斯的櫻花跟溪頭的螢火蟲吧，鶯歌做陶土胚、原住民的自己的部落的豐年祭」、「台東山海都很棒」。

其中最多人提到的就是阿里山和太魯閣，「嘉義市騎上阿里山，再騎到日月潭，很爽」、「阿里山是真的不錯」、「我也同意阿里山，要去看日出」、「阿里山、司馬庫斯、杉林溪、太魯閣」、「太魯閣！去過一次看到鬼斧神工，真的超震撼！」、「合歡山、蘭嶼、太魯閣」、「太魯閣、桃源谷」。