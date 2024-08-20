李孟諺19日因婚外情曝光請辭交通部長職務，行政院同日火速准辭，但並未宣布由誰來接任或暫代，外界推測政務次長陳彥伯是最合適人選。陳也證實，剛剛已經收到行政院批示，即日起暫代部長職務。對此，前立委沈富雄20日就表示，「當初賴清德、卓榮泰去問他的時候，李孟諺應該拒絕，這個野心太大，不能到處都逢源，沒那麼簡單，所以現在就變成一團糟了」，引發討論。

沈富雄20日在政論節目《少康戰情室》中表示，「李孟諺是一個人才，他學問很好、工作態度很好、人際關係也很好，所以栽在女人手裡」，沈富雄斷言，「李孟諺就是做秘書長那幾年沒事，所以他膽子大了，他最不應該做的事情，是當初賴清德、卓榮泰去問他的時候，他應該曉得他的問題有多大、有多少，隨時都有爆發的可能性」。

沈富雄最後也說，「李孟諺應該拒絕、應該知所取捨，所以現在就變成一團糟了，這個野心太大，不能到處都逢源，沒那麼簡單」。