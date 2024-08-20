金管會表示，保險業近年來因應國內金融科技發展及數位轉型，積極導入雲端服務，對於委託外部專業機構的需求大幅提升，但因為每一案都要申請核准，往往需要花費較長的時間與成本，放寬後，可以減少時間成本的花費。

據金管會統計，有9家保險公司辦理雲端委外作業，主要為5類，一是將雲端服務應用於保險業務資訊系統，二是將客戶資料、程式、資料庫與作業系統的備份檔案冷儲存於雲端平台；三是業務員雲端信箱服務委外；四是集團自建雲端基礎建構辦理資訊系統相關作業；五是應用程式、資料託管、數據分析及數據技術研發的雲端服務。

金管會表示，放寬後主要有四大重點，一是只針對重大性的作業委外加強控管，二是大幅縮小必須申請核准範圍，針對保險業從事跨境委外，包含雲端作業委外，原本都要事先取得金管會核准，修法後保險公司僅須就涉及自然人客戶相關資料，且具重大性的業務資訊系統的跨境委外作業，向金管會申請核准。

第三，只有首案才須經金管會核准，金管會表示，針對保險公司新型態的委外作業，僅有首案須取得金管會核准，後續其他保險公司若要比照辦理，可依照自身內控作業程序辦理，免再報金管會核准。第四，保險公司委外辦理消費者刊物的發送作業，也免再向金管會申報；第五，放寬合作對象，過去保險公司在查核時，只能同業間聯合委託，現在放寬可找銀行業等其他金融業，一起委託具資訊專業的獨立第三人，查核同一雲端服務業的合作對象。

金管會指出，接下來產險公會、壽險公會都將修正「保險業作業委託他人處理應注意事項問答集」及「保險業作業委託他人處理應注意事項問答集－雲端委外」二項問答集，另為強化保險業使用雲端服務應有完備治理機制及風險與資訊安全管理政策，已請產、壽險公會共同研議相關自律規範。