美國前總統、共和黨總統候選人川普在本月初曾表示，有意插手聯準會（Fed）的利率設定，引發威脅Fed獨立性的強烈批評。不過川普近日受訪時又改口，聲稱自己對利率擁有精準的直覺，應該能夠自由地分享對利率政策的看法，但Fed不必照辦。

川普在2017年提名鮑爾擔任Fed主席，但兩人從2018年就開始交惡。媒體報導甚至傳出，川普有意上任後著手弱化Fed的獨立性，甚至可能開除鮑爾。儘管川普後來受訪時談到此事，強調會讓鮑爾完成任期，但對於他可能插手Fed政策的傳言不斷。

川普曾宣稱， Fed「經常犯錯」，認為美國總統應該對央行利率與貨幣政策有一定的發言權。但他周一（19日）受訪時卻改口表示，「我認為總統講話是可以的，但這並不意味著他們（Fed）必須聽從」。

川普強調，「一位總統當然可以談論利率問題，因為我認為我的直覺非常好。這並不意味著我說了算，但確實意味著我應該有權像其他人一樣談論這件事」。

關於鮑爾的繼任人選，川普在周一的訪談中拒絕透露可能名單，「現在還為時過早」。川普之前曾表示，他不會再次任命鮑爾，而鮑爾的主席任期將於2026年結束。