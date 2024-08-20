白營陷政治獻金風波，民眾黨中評會20日約談時任競總總幹事黃珊珊、時任競總財務長李文宗、委任會計師端木正3人。歷經將近4小時討論，民眾黨中評會做出決議，李文宗、端木正開除黨籍，黃珊珊則停權3年。媒體人黃揚明直言，現在白營處在鬥黃珊珊跟保黃珊珊兩派的內鬥，從珊珊來辭變成不動如山，再扯到京華城案，火將會愈燒愈旺。黨主席柯文哲的危機處理才剛開始，但搞到一個政黨眾叛親離，絕對有很多問題。

黃揚明20日在《大新聞大爆卦》節目表示，捐錢給民眾黨或柯文哲的朋友心裡面會有一些怪怪的感覺，會覺得這些東西怎麼講不清楚、說不明白？對民眾黨來講，這一次的風暴，第一個就是檢驗出他們的言行是否一致？你講公開透明，結果你用了相對來講不夠透明的方式來報帳？

「過去你每次選舉都是，選前就公布你的開支耶！這次沒有啊？」黃揚明強調，所以你違背了你過去的原則之後，搞出一筆爛帳，整個「黨設」、柯文哲人設，就崩壞了。對於柯文哲的危機處理來講，這才是剛開始，火剛燒起來，還沒結束，現在還有一堆的料可能會被爆出來。要知道，現在每天出來博版面的，幾乎都是「民眾黨前某某某」，都不是國民黨、不是民進黨，大部分都是民眾黨自己人跑出來爆料。

黃揚明提到，像那個爆柯文哲老婆陳佩琪去看房子的，是民眾黨新竹縣前執行長！「你很難想像，一個政黨怎麼能搞到...？那個叫眾叛親離啦！」就是全部都是自己人，被這個黨開除也好，或是被修理也好、被打入冷宮，都會回來反咬？那這個政黨裡面絕對有很多的問題！如果柯文哲這整個結構，能夠過這一次痛定思痛，也許還有機會？

黃揚明指出，上禮拜的主題叫「珊珊來辭」，大家都叫她辭，結果她辭的是中央委員；這個禮拜叫「不動如珊」，他（柯）不會動她！現在開中評會，她當善後小組，你如果把她開除了，她就一走了之了！

「所以現在看起來就是，短期內不會動黃珊珊！」黃揚明直言，但不動黃珊珊，你要給大家一個理由。黃珊珊說什麼：我不會戀棧！可是現在看起來，就是「鬥黃珊珊」跟「保黃珊珊」之間的內鬥，甚至連京華城案都要把黃珊珊捲進去的時候，到時候這個火會愈燒愈旺。其實民眾黨在這次的危機處理，講清楚是好的，「但是，不要愈講愈不清楚！」