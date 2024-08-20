英國皇家海軍的45型驅逐艦（Type 45 destroyer）「勇敢號」（HMS Daring）創下了一項不太光彩的紀錄。這艘飛彈驅逐艦已經在港口進行維修長達7年3個月又19天，幾乎是88個月，這意味著它在船塢中的時間，比在海上執行任務的時間還要長。最可怕的是，還有別艘45型驅逐艦在等。

HMS Daring in Portsmouth on the 9/2/2023. pic.twitter.com/5IW3HfCPHo — George Emmett (@georgeemmett8) February 9, 2023

據《英國國防期刊》（UK Defense Journal）20日報導，勇敢號於2006年2月1日下水，並於2009年7月23日正式服役於皇家海軍，服役期間，勇敢號曾參與多項任務，其中包括2012年部署至波斯灣進行海上安全保障及打擊海盜行動，並在2013年海燕颱風後為菲律賓提供人道援助。

多年來「勇敢號」一直在進行整修，主要是由於技術及後勤挑戰，其中最大的問題來自其推進系統。45型驅逐艦的勞斯萊斯WR-21燃氣渦輪發動機在溫暖的水域中特別容易故障，這導致需要對推進系統進行全面檢修，以確保可靠性和性能。

此外，維修還包括升級船艦的發電能力，45型驅逐艦的原始設計，無法充分因應現代海軍系統和武器對電力需求的增加，維修還包括更新船艦的作戰系統和電戰能力，這些升級對於維持船艦的作戰效能和跟上當代海軍技術的發展至關重要。

「勇敢號」一直修個不停，也反映出英國系統性問題，特別是在採購和維護方面。根據2023年《電訊報》（Telegraph）國防記者尼科爾斯（Dominic Nicholls）報導，「勇敢號」的長期維修對皇家海軍的防空能力產生了重大影響，顯示出英國海軍面臨的深層挑戰。

英國國會國防委員會在2019年的一份報告中也表示，「勇敢號」以及其他45型驅逐艦維修期太長，對皇家海軍的水面艦隊會是個大問題，政府必須解決這些問題，以確保英國能夠履行其防務承諾。