隨著中秋佳節的腳步接近，新天地（8940）餐飲集團去年首次推出的海鮮桶熱銷完售，今年推出升級版「蟹逅秋波海鮮桶」搶市，讓民眾爽吃鱈場紅蟹腿、波士頓龍蝦、白蝦、九孔鮑、扇貝、海瓜子、淡菜、中卷等8種美味海鮮，預估今年海鮮桶銷售量可年增20％。

新天地表示，今年海鮮桶的食材和份量再升級，主打巨型鱈場紅蟹腿的超值餐，鎖定重視菜色CP值的客群。新天地發揮集團採購優勢，以早鳥激省推出「超值B餐3199元」及「經典A餐1999元」，強調整桶份量足、口味好、CP值高。

新天地表示，手抓海鮮桶新奇有趣、海鮮味美，顛覆了一成不變的中秋烤肉公式，讓親友相聚時彷彿在開派對，不必沾染一身煙味，無論有無颱風攪局，依然能和親朋好友享受炭烤風味大餐。

為迎接中秋來臨，新天地主廚特選稀有4L規格俄羅斯帝王蟹及多種熱炒海鮮和蔬菜。所有食材經大火熱炒後，均勻拌入秘製醬汁，盛裝於海鮮桶中，直接手抓大啖，不僅滿足味蕾，更開啟不同凡響的歡聚狂歡時刻。

相較市面常見的規格，新天地特選4L鱈場紅蟹，在極地深海中經過七年生長，體型巨大，蟹肉緊實，可以直接手抓大塊蟹肉，盡情享受沾滿美味醬汁的快感，每一口都感受到極致的豪爽與滿足。

手抓海鮮桶的魅力在於新鮮食材與絕妙醬汁的完美融合。其中，經典「炭烤紅醬」鹹甜適中，濃郁炭香中帶有番茄的微酸；「藤椒青醬」則是藤椒與青醬的創新結合，麻而不辣的口感絕妙提升海鮮的鮮甜滋味。這兩款截然不同的醬料，無論是喜愛經典口味，還是尋求新奇風味，都能滿足挑剔味蕾。