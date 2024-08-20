港星曾志偉1990年自導自演動作恐怖片《安樂戰場》，講述香港遊客在菲律賓旅行遭到當地惡徒蹂躪、殘殺的故事，當中有很多大尺度畫面，一直以來被外界傳出是「假戲真做」。近日相關話題再度掀起討論，男星梁思浩在網路節目談到相關話題時，意外爆出有一位女星曾堅持「要來真的」，可以穿著衣服拍的戲份，還一定要脫衣，更威脅導演：「要我穿衣服我就不拍」。

梁思浩上網路節目《娛樂好好玩》，談到過去遇到的演藝圈趣事。他透露有部電影他和女星苑瓊丹都有演出，當天梁思浩比較晚到片場，就隨口問了拍攝進度，得知「一整天都沒開工」。苑瓊丹告訴他，有一位女星堅持要脫衣拍戲，梁思浩表示，那位女星要真做，導演沒有要拍真做，最後雙方僵持不下，害到其他人都沒辦法收工。

梁思浩( 中)爆料女星李華月拍電影堅持要裸體。（翻攝自梁思浩 微博）

梁思浩透露自己當時問導演黃靖華：「為什麼不開工？」，黃靖華無奈表示，對方死都不肯穿衣服，他反問女星：「你有沒有見過一個酒樓的帶位說不穿衣服？」但這位女星卻回導演：「不真做幹嘛找我來拍戲？」還說自己如果穿衣服，無法向觀眾交代。

最後，導演急中生智，叫人趕快去買透明薄紗，縫了一件古裝，說服這位女星穿上，最後女星拿著扇子、穿著薄紗出場，其他女星卻都是穿得好好的。說到最後，梁思浩也直接爆料，這位女星就是作風大膽的李華月。該部電影則是1994年的《滿清禁宮奇案》。