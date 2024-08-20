周一（19日）美股收高，標普500指數與那指均為連續第8個交易日上漲。但隨著美國聯準會（Fed）公布最新會議紀要與Fed主席鮑爾發表談話的時間逼近，投資人情緒趨於謹慎。周二（20日）美股早盤主要指數全面下挫，與台股連動密切的費城半導體指數跌幅逾1%，台積電ADR早盤跌逾2%。

截至台北時間20日晚間10點30分，道瓊工業指數下跌38.45點（或0.09%），暫報40858.08點；那斯達克指數下跌58.50點（或0.33%），暫報17818.27點；標普500指數下跌8.16點（或0.15%），暫報5600.09點；費城半導體指數下跌59.48點（或1.13%），暫報5207.09點。

5大科技巨頭普遍走強，蘋果漲0.27%，谷歌母公司Alphabet漲0.54%，微軟漲0.26%，亞馬遜漲0.24%，僅臉書母公司Meta小跌0.04%。半導體類股則是普遍走跌，輝達跌2.29%，超微逆勢大漲2.25%，台積電ADR跌2.32%，聯電ADR跌1.18%。

CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall表示，Fed官員希望發出訊號，表明他們處於曲線的頂端，而沒有落後於曲線。可是在此同時，他們也不想在通膨火勢熄滅之前過於激進地降低壓力，「真正的問題不僅在於降息時機，還在於降息的幅度」。