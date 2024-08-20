農曆七月有不少禁忌，小孩子可能無知觸犯。一名孩童在普度期間，在供桌間玩鬧亂跑，之後連續10天莫名發燒，身上還飄散出臭味，直到家長帶去孩子去宮廟求助，才知道已得罪了好兄弟。
資深媒體人狄志為在節目《震震有詞》分享故事，曾有一名小男孩在普度現場玩鬧，穿越供桌到處亂跑，結果當晚小孩突然開始發燒，媽媽帶小孩到醫院急診才控制住症狀，不過隔天傍晚小男孩又開始發燒到40度，連續10天只要一入夜就開始發燒，令家人十分擔憂。
媽媽為了方便照顧孩子，就把兒子帶去上班，卻聽到同事反映「妳兒子好臭」、「妳這邊很冷」，讓媽媽覺得事情不對勁，趕緊帶男童去宮廟收驚。
宮廟師傅看到小孩就說「有跟到不乾淨的東西」，媽媽才透露兒子曾在普度時玩鬧的事，最後在師傅跟「好兄弟」溝通後，才順利化解此事。狄志為也有感而發，認為在民俗月很多事情要寧可信其有、不可信其無。
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