中科招商引資再傳捷報！今（20）日包括五個餅精密工業、亘聯公司2件投資案已獲准入園，投資總金額3億元。中科管理局表示，今年截至8月，中科園區共計引進7家新投資案，投資總額17.72億元。

其中，五個餅精密工業核准設立於中科二林園區。五個餅精密工業為協銳精密工業100％子公司，技術來自於母公司團隊，並與工研院合作開發及技轉。為持續技術開發及加工設備和技術相輔相成之綜效，設立五個餅公司以供應綠色能源、滿足各行業客戶淨零排放生產需求。

中科管理局表示，本案與工研院共同合作開發完成國內首創「TRC（Trans-critical Organic Rankine Cycle）穿臨界發電系統設備」相關技術，並自行研發建構關鍵零件與核心技術，具備獨創性開發設計及高度技術門檻之競爭優勢，承襲母公司協銳精密工業生產工具機及精密零件約37年的經驗及5項專利技術，產品及服務具競爭力，有機會成功打造廢熱發電，有助我國推動新能源政策，帶動台灣整體產業升級、技術累積及人才養成，增進國家及產業的成長動力，符合二林園區能源及精密機械產業之研究發展。

此外，亘聯公司核准設立於中科后里園區，投資額1億元，主要產品為刀庫單元、刀套、鏈條及加工中心機械周邊零組件，為精密機械產業及工具機自動化之關鍵零組件。其中，刀庫單元為自動儲刀及換刀系統，配合刀具及刀鏈之應用，可針對不同機械加工需求進行客製化，對於工具機自動化之精度與性能有相當大的提升及優化，並大幅縮短加工時程，降低生產成本。

中科管理局表示，近年因國內智慧機械產業化、產業智能化的政策推動，國內外各種加工設備朝向自動化及多軸化的趨勢發展，智慧精密機械加工機的需求逐年提升，本案公司進駐後，將專供高端工具機自動化設備相關零組件，持續強化工具機產業價值鏈及提升附加價值。