富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」人氣成員慈妹（彭翊慈），擁有甜美臉蛋、迷人笑容及火辣身材，吸引40.7萬粉絲追蹤。不時會在社群分享生活的她，19日曬出一系列海邊泳裝照，火辣穿搭立刻吸引4萬人搶看。

慈妹19日在社群多張海邊美照，只見她放下一頭秀麗長髮，戴著褐色鴨舌帽及太陽眼鏡，換上成套淺檸檬黃比基尼，秀出纖細四肢及無贅肉腰身，性感身材一覽無遺，對著鏡頭露出甜美燦笑，讓大批網友看了都心動。

不只正面好身材讓人大飽眼福，一轉身更是驚艷全場，雖然長髮將光滑美背大面積覆蓋，但往下一看，下身泳褲剪裁竟只剩下一條線，「背部大卡死」的模樣讓慈妹渾圓屁股蛋明顯外洩，惹火穿搭立刻掀起粉絲暴動。

一系列辣照曝光後，吸引網友紛紛留言大讚，「要受不了了太美太辣了」、「這『卡撐』」、「第一個流鼻血的」、「屁苦屁苦」、「這深夜福利真是好」、「太可愛了必須給愛心」、「這確定不用付費解鎖」、「想不到我也會有羨慕沙子的一天」、「慈妹好辣跟笑的好甜，不虧是甜咩」。

慈妹從小就很喜歡跳舞，大學也是畢業於相關科系，因此有著紮實的舞蹈實力，自2017年加入「Fubon Angels」後就受到許多關注；而私底下喜歡戶外活動的她，曾與大家分享順利拿到進階水肺證照的喜悅，非常多才多藝。