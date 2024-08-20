台灣各大醫院陸續將醫療服務與人才訓練的觸角，拓展至友邦國家。財團法人國際合作發展基金會（簡稱國合會）20日與台中榮總簽訂長期合作備忘錄。國合會秘書長李朝成表示，台中榮總在智慧醫療、精準醫療、尖端醫療與再生醫療等各方面成果豐碩，再透過國合會平台，未來會有更多國家的醫療與技術人員來台受訓，提升各國醫療衛生技術水準。

此外，包括台北榮總、馬偕、高醫大附設中和紀念醫院、國泰綜合醫院、台大醫院、亞東紀念醫院、台大雲林分院、新竹台大分院等多所醫院，都參與公衛醫療專案計畫、台灣友好國家醫事人員訓練計畫的合作單位。

李朝成指出，今年底以前，台灣在某些邦交國家推動醫療服務成績，會更加彰顯，巴拉圭就是其中國家之一。舉例說，外交部長林佳龍，把所有資源動員起來，包括意願、合作夥伴，及資金有了，就做得出來；接下來，就是駐在國政府，要怎樣配合我們的計畫。

台灣若協助邦交國推動數據中心及5G等計畫，要提供怎麼的投資環境，才能吸引台灣廠商赴中南美洲投資，將是最大的課題。

台中榮總院長陳適安透露，該院將善盡國家級醫學中心的責任，期望與國合會，互相合作，幫友邦國家在醫療訓練，多盡一份心力，希望強強聯手，與國合會互相合作，幫我們的醫療外交，能更上一層樓。

台中榮總積極發展智慧醫療、精準醫療、尖端醫療與再生醫療等各領域應用，並精進醫院管理，以病人為中心，持續提升醫療品質、病人安全與促進國際交流合作。

國合會近年辦理多場次「智慧醫療科技研習班」，邀請各國醫療衛生官員與科技專家至台灣，實地了解台灣智慧醫療科技發展現況，自2023年迄今，已至台中榮總辦理3場次參訪活動，共有超過40國80人次參訪。

台中榮總積極與各國學員連繫後續合作事宜，包括與南非西開普敦大學（UWC）3月26日合作辦理「智慧醫院創新與發展」活動，6月6日合作辦理「精準醫療與再生醫療創新與發展」兩場國際線上研討會，由台中榮總資訊室、精準醫學中心，及再生醫學中心專家親自介紹，共超過40國150人次參加。

世界各國醫療專業人員，對於台中榮總在智慧醫療、數位轉型、精準醫療與再生醫療等領域豐碩成果，至感佩服。