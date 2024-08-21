世界最長壽的人，美國西班牙裔瑪麗亞·布拉尼亞斯（Maria Branyas）週二（20）享嵩壽117歲，由家人宣布她已經長眠，目前由116歲，日本兵庫縣芦屋市居民糸岡富子接棒成為世界上最長壽的人。

Maria Branyas Morera, the world's oldest person, has died at age 117 in Spain



She was the eighth-oldest person with a verifiable age in history



-> LiveLeak pic.twitter.com/wkHH5ttrF5 — sorinnicola9698380606 (@alocin969873912) August 20, 2024

綜合美國《ABC News》和日本《朝日新聞》20日報導，布拉尼亞斯的家人在她的社群媒體平台X帳號上以加泰隆尼亞語寫道：「瑪麗亞·布拉尼亞斯離開了我們。她如願以償地在睡夢中安詳無痛地離世。」

La Maria Branyas ens ha deixat. Ha mort com ella volia: mentre dormia, tranquil·la i sense dolor.

Fa uns dies ens deia:

“Un dia me n'aniré d'aquí. No tornaré a provar cafè, ni a menjar iogurt, ni a acaronar a la Fada..., deixaré també els meus records, les meves reflexions... 👇 — Super Àvia Catalana (@MariaBranyas112) August 20, 2024

根據專門驗證110歲及以上高齡人士的國際研究團體「老年學研究組織」（Gerontology Research Group） 的紀錄，布拉尼亞斯在去年安德瑞修女，本名蘭敦（Lucile Randon）去世後，成為已知全球最長壽的人。

布拉尼亞斯於1907年3月4日出生於美國舊金山。在她年幼時，全家曾在紐奧良生活一段時間，當時她的父親創辦了一本雜誌，隨後全家搬回西班牙。布拉尼亞斯曾表示，她記得在第一次世界大戰期間橫跨大西洋的經歷。

布拉尼亞斯的X帳號名為「超級加泰隆尼亞奶奶」，個人介紹中寫道：「我年紀大，非常大，但我並不愚蠢。」在113歲時，布拉尼亞斯曾在新冠疫情期間檢測出陽性，但她沒有出現嚴重症狀，當時成千上萬的西班牙老年人因疫情去世。

去世時，她居住在加泰隆尼亞的一個護理之家。她的家人表示，在去世前幾天，布拉尼亞斯曾告訴他們：「我不知道什麼時候，但很快這段漫長的旅程就會結束。死亡將在我因經歷了太多而疲憊不堪時找到我，但我希望以微笑迎接它，感到自由和滿足。」現在接過世界最長壽的長者是日本兵庫縣芦屋市居民糸岡富子，現年116歲。