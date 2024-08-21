台中房市剛性需求熱絡，刺激大型建商積極搶佔市場版圖，尤其在台中港特定區，重大建設一波接一波，繼三井outlet一、二期開發完成後，亞果遊艇集團也在此斥資10億元歸圖中港國際遊艇碼頭，還有統一集團斥資百億元打造的總部，歷經林口造鎮成長曲線的北部建商，也紛紛搶進卡位。

當中包括上市營建股資優生長虹建設，其有著北台灣最頂尖的建築實力，過去半個世紀來，頻繁在雙北各區締造豪宅標竿，如：內湖著名豪宅「長虹天璽」，主打1389坪莊園式建築，即便要價不斐，但換手交易近乎0賠售，就連藝人林俊傑以及林瑞陽、張庭夫婦也都是該社區住戶。

除此之外，奧運羽球男雙金牌得主李洋、王齊麟，也同樣住在長虹建設集團旗下社區內，2022年兩人利用國光獎金買下位於林口的「長虹交響苑」，如今也都增值5成以上；凸顯長虹建設、聯虹建設精準的選地眼光，以及精緻的建築工藝，市場、名人都認同。

長虹建設延伸推案觸角，挾帶先前在內湖、林口的造鎮經驗，看見台中國際新市鎮近萬坪土地，繼「長虹天韻」、「長虹天擎」、「長虹天籟」後，集團旗下由新世代李耀民領軍的聯虹建設，也在今年同步進軍台中國際港灣，應景2024年巴黎奧運，推出全新法式美學建築。

聯虹建設承襲母集團長虹建設的豪宅血統，秉持匠心獨運的製造工藝，以及嚴苛的品管標準，在輕豪宅市場贏得好口碑，專案經理莊智捷表示，李耀民總經理心思細膩、貼近消費者需求並勇於創新，訴求做建築業的潮牌，過去推出的聯虹天耀、星耀、君耀，更完美演繹微型豪宅的精緻奢華感。

本次聯虹建設將攜手原班人馬進軍海線，新案更號稱「小天璽」，移植內湖豪宅「長虹天璽」高規格設計，並由長虹建設自家甲級宏林營造廠施工、貝拉國際時尚美學總監蔡玥晨規劃細節。

聯虹建設海線新案位於四維東路、港新一路、港埠路三段，享稀有三面臨路、1727坪寬闊基地，規劃樓高21層、24層法式韻味建築，27～43坪、2～3房輕量級豪邸，總戶數511戶住家，10戶店面。

甫入室內，由挑高8米、面寬22米的迎賓大廳揭開序幕，牆面採石材佐搭木質調，體現法式低調優雅的氣派，向內延伸至接待櫃檯，則參考巴黎的標誌性建築「凱旋門」，層層堆疊的大尺度拱門，讓回家的排場步步尊榮。

全案更取經國際五星級飯店，引進多項豪華級公設，除了籃球場、羽球場、SPA烤箱、蒸氣室、琴藝教室等公設外，更打破現有的豪奢框架，引進海線獨家湯屋風呂，以及結合Lounge BAR的絕美夢幻星空泳池，將法式浪漫昇華成一種生活方式。