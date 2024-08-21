用台積電的股票來抵繳遺產稅划算嗎？資深財務顧問廖嘉紅（R姐）在臉書分享案例，陳老先生的妻子已過世，留下兩個女兒，他除了自住房產外，資產主要是股票，其中最值錢的是台積電6萬股，由於年事已高，他希望將財產平分給兩個女兒；沒想到陳老先生去世後，遺產淨額為5000萬，遺產稅率為10％，需要繳納高達500萬的遺產稅。廖嘉紅建議，股票「抵稅」不一定划算，最好的方法還是用保險預留稅源。

陳小姐聽到500萬的遺產稅時大吃一驚，問國稅局：「我們家沒那麼多現金可以繳遺產稅，可以用台積電的股票來抵繳遺產稅嗎？」廖嘉紅進一步分析使用「實物抵繳遺產稅」的2大條件：

1. 應符合「應納稅額30萬元以上且現金繳納有困難」的要件，遺產稅原則上以現金繳納，但如果納稅義務人確實有現金繳納困難，可以申請實物抵繳。

2. 根據遺產及贈與稅法，繼承人過半數同意或應繼分合計逾2/3同意，可以在納稅期限內提出申請。

此外，股票抵繳遺產稅有以下2大重點，包括：

1.金額

股票的遺產價值是以被繼承人（陳老先生）死亡當日的收盤價500元來計算，納稅人用遺產中的上市公司股票抵繳遺產稅，抵稅的單價也是用死亡當日的收盤價500元。

2.股票抵稅的金額與比例

【如果申請抵繳日的股票收盤價高於死亡日】遺產稅可以全部用該股票抵稅。如果股價下跌，即使只跌1元，也只能按比例用股票抵繳遺產稅。

【如果申請抵繳日的股票收盤價600元高於死亡日500元】遺產稅可以全部用該股票抵稅。但身為繼承人的你應該覺得不划算，不想實物抵繳遺產稅。

如果申請抵繳日股價下跌，即使只跌1元，也只能按比例用股票抵繳遺產稅，至於比例如何計算？廖嘉紅續指，由於陳老先生過世當日台積電股價500元，6萬股價值3000萬，台積電財產價值3000萬，佔全部課徵標的物價值5000萬的3/5，所以只能用台積電的股票抵稅遺產稅的3/5，也就是300萬元，需另繳200萬元遺產稅。

廖嘉紅並提醒股票抵繳遺產稅的兩難，由於烏俄戰爭和美國升息等因素，台積電股價曾大幅下跌，然而，這兩年因AI技術的爆發，股價飆升，最高超過千元，因台積電股價波動劇烈，當抵稅股價600元高於被繼承人陳老先生過世當日的500元時，繼承人自然不願意用500元的股價來抵繳遺產稅。

相反地，若股價下跌至400元，繼承人當然樂意用500元的股價來抵繳遺產稅，然而，法規已限制了可以抵繳遺產稅的比例，不足額的部分仍需以現金繳納。因此，是否使用股票「抵稅」以及抵稅的比例，都是一門學問。

廖嘉紅文末總結，股票實物抵繳遺產稅不一定划算，存在許多不確定性，她認為最好的方法還是預留稅源，這樣到時候就可以用現金繳納遺產稅，而預留稅源的好方法之一就是保險，只要避開實質課稅原則，並正確安排要保人、被保險人與受益人，保險理賠金甚至有機會成為免稅資產。