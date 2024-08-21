男子阿國與妻子小萱（均化名），在1970年收養歡歡為養女（化名），他們當時生活困頓卻仍克勤克儉，將歡歡視如己出照顧，不料，歡歡卻未盡孝道，就業結婚後，竟毫無音訊行蹤成謎。不滿歡歡未體諒他們的苦心，在傷痛之餘，認為徒具虛名的收養已毫無意義，因此向法院聲請宣告終止收養關係。

法院審理，歡歡指稱，她自幼是阿婆扶養，從小到大她沒有感受到父母的照顧。她不願意終止收養，因為她還有跟弟弟、妹妹聯繫，她會捨不得，她叫爸媽也叫這麼久了。

這2、30年來她沒有回去看過父母，但她都是遠遠看著父母進出，她不敢進出家裡，是因為父母未必歡迎她回去。父親對她很好不曾打罵過，但母親就不一樣，她從幼稚園被虐待到長大，每次母親心情不好或是她做錯事，就會把她叫到房間捏耳朵、打耳光。

她要讀國中時，母親說沒有錢給她讀書，但是弟弟妹妹就是有錢可以讀，母親還叫她自生自滅，她的心不痛嗎？結婚後，因為丈夫染有毒癮，沒錢就要打她和小孩。她想回娘家借住兩天，母親就叫她自己想辦法，說客房是給客人住的，沒有能讓她住的地方，她當時不得已帶著5歲的小孩回去阿婆家。

很多事情父親都不知道，從小她被叫進房間打，母親叫她不准出聲，如果出聲就會繼續打。她想要繼續維持兄弟姊妹關係，如果慕母願意讓她回去，她還是會回去看他們、拿錢照顧他們，她還是有那份情。

歡歡表示，為什麼小時候不把她送回親生父母那邊，現在父母要這樣做，她以後在親戚和兄弟姊妹面前要怎做人？她跟著現在的父親「姓」已經50幾年了，突然多不要她，那她要「姓」什麼。

法官考量，歡歡雖辯稱不願意終止收養。但歡歡與養父母之間，並無真實血緣關係可堪作為情感連結之倚靠，必須仰賴彼此有意識的真心付出與關懷，才可能提升關係的信度厚度。

法官審酌，歡歡對養父母已無情感上的眷戀，且漠視他們情感上所遭受到的傷害，並將維繫養親關係之責任，全數推給養父母承擔。雙方徒有收養之形式，卻毫無實質親情之維繫，日前依法宣判，小萱的養父母依民法第1081條第1項第2款規定，請求終止收養關係，於法並無不合，應予准許。