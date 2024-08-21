女子小萱與丈夫阿國（化名）感情不睦，婚後1年就簽離婚協議書，並到戶政事務所辦理離婚，卻因程序有瑕疵，導致婚姻死而復活。小萱指控，阿國無固定工作收入，無法給她安定生活，且經常性施暴，甚至冒充白牌車司機，她搭車後被載去毆打成傷，不滿多次遭到暴力攻擊，已達不堪同居之虐待程度，因此憤而訴請離婚。

法院審理，小萱向法官表示，阿國曾多次家暴，曾在她外出要搭計程車時，竟埋伏在路旁，等到她靠近後，拿辣椒水攻擊她的眼部，還拉扯要將她拖到他的車上加以拘禁，所幸計程車司機見狀制止，阿國才未能得手。

但阿國居然仍不死心，竟然冒充白牌車司機，當時她並未察覺所以上車，卻被載去一處地點後，遭到阿國用球棒毆打，導致她身體多處擦挫傷，阿國還拿走她錢包裡的錢。

小萱指控，阿國還有多次犯罪紀錄，因為詐欺取財、偽造有價證券等遭到判刑確定，並遭到地檢署通緝，阿國為了躲避入監服刑，自此離家行蹤不明，並且了無音訊，期間也未主動聯繫她，對婚姻家庭顯無任何經營企劃之心。

法官日前依法判決，小萱依民法第1052條第1 項第10款訴請離婚，為有理由，應予准許。

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