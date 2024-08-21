女子小萱與男子阿國（均化名）婚後13年因故離異，不料之後雙方在聊天時，阿國提到被女子歡歡（化名）提起請求認領子女訴訟，而且該名未成年子女已經7歲，小萱這才知道，她與阿國婚姻存續期間，歡歡就與阿國發生性行為。小萱不滿配偶權遭侵害，導致她精神十分痛苦，憤而提告歡歡求償200萬元。

法院審理，歡歡辯稱，她雖然有在小萱與阿國婚姻存續期間，與阿國發生性行為而產下女兒，但是她在當時並不知阿國是有配偶之人，自然就沒有侵害小萱配偶權之故意存在；況且，配偶權並非憲法及民法第184條第1項前段規定所保障之權利。

阿國則是表示，他是在餐廳工作時認識歡歡並交往，全公司的人都知道他有結婚，因為他老婆還有帶小孩到餐廳吃飯過，他也有明確告知歡歡，他是已婚的事實，歡呼歡知道後，還是願意當他的小三，直到後來歡歡去他家鬧，小萱才知道他有婚外情，隔天2人就離婚。

法官考量，小萱與阿國在與2009年間登記結婚，於2022年間協議離婚，在他們婚姻關係存續期間内，歡歡與阿國發生性關係，歡歡並在2016年以阿國是女兒生父為由，另案提起請求阿國認領子女訴訟。

法官認，歡歡明知阿國是有配偶之人，仍與他發生性行為，顯足以破壞小萱婚姻生活之圓滿、安全及幸福，進而侵害小萱的配偶權，自屬情節重大。日前依法判決，小萱依民法請求歡歡賠償損害，即屬有據，應以40萬元為適當。