近期各大銀行的房貸水位逼近滿載，接連出現調升利率、暫緩收件的狀況，申請房貸難度增加，就連承作「以房養老」的公股行庫也調升利率，多半已突破3%，此狀況讓馨傳不動產智庫執行長何世昌直言，銀髮族無辜躺著也中槍，「養老金被利息吃掉一大塊，好慘啊。」

何世昌在個人臉書「何世昌的房產知識Buffet+」上提到，這場銀行限貸令與拉高利率風暴，銀髮族成為無辜的受害者，「因為承作「以房養老」的公股行庫，利率也高到有點誇張。」

何世昌接著舉例，華南銀行「安養房屋貸款」的利率從3.19%起，土地銀行的「養老貸款」利率從2.73%至3.29%。對此，何世昌表示，「是不是很驚人？養老金被利息吃掉一大塊，好慘啊。」

由於提升利率銀行的利息收入也會增加，因此何世昌也提到，「賺不完，真的賺不完，簡直要賺爛了，金融股會起飛嗎？」

文章引起網友們熱烈討論，有網友質疑，全台申辦以房養老貸款的比例很低，看起來影響有限，但何世昌認為，「全台共8千多件，受影響程度的確不大，但這些退休族滿無辜的。」