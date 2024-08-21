台中市一名女子小莉（化名）與丈夫阿偉（化名）結婚多年，原以為家庭幸福美滿，豈料丈夫卻與台中某通訊行的女子小雲（化名）暗中交往，甚至在小莉發現後仍未斷絕。小莉忍無可忍，向法院提告，要求小雲賠償精神損害費用。法院經審理後，判定小雲應賠償小莉12萬元。小雲不服提起上訴，遭法院駁回。

根據小莉的說法，她與丈夫阿偉於2002年結婚，兩人婚後育有三名子女，並與公婆同住南投縣草屯鎮。2011年，阿偉在臺中一家通訊行認識了小雲，並與其發展出婚外情。2017年，阿偉坦承出軌，並提供了小雲的聯絡資訊。小莉為了維護婚姻，選擇原諒丈夫，並要求小雲不再介入其家庭，但小雲卻未有收手之意，反而在2021年8月至2023年6月間，持續與阿偉保持不正當關係，導致小莉罹患憂鬱症，兩度自殺未遂，家庭生活陷入危機。

小雲在庭上辯稱，她與阿偉早已於2017年分手，之後僅是朋友關係，並未如小莉所指繼續交往。小雲還聲稱，與阿偉的聯繫僅限於金錢往來，因阿偉經營事業需要資金周轉，曾向她借款，至今累積債務達180萬元。小雲認為，小莉提出的證據不足以證明她與阿偉的持續交往，並主張此案已經超過法律追溯期。

然而，法院調查發現，小雲曾於2021年11月在臉書上公開祝賀阿偉生日，稱「又來了，屬於你的日子，Happy birthday，今年也是在一起的10年里程碑」，並且還在多次LINE對話中，對於小莉的質疑，未曾否認與阿偉的關係，顯見兩人關係密切。此外，小莉的女兒曾於2022年7月在小雲的臉書上看到小雲與阿偉的合照，並在訊息中質問對方，小雲態度強硬，甚至提及她的身材是阿偉「養出來的」，這些證據都顯示兩人持續不正當關係。

最終，法院根據小雲在社交媒體上與阿偉的互動、通話記錄，以及多方證據，認定兩人確實在2021年至2023年間保持曖昧關係，並造成小莉的精神痛苦，判決小雲賠償小莉12萬元。小雲不服提起上訴，遭台中地院駁回。