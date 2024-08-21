交通部長李孟諺19日遭PTT網友爆出與一名女子有地下情多年，親密合照也被曝光，訊息傳開後，他隨即致歉並稱已向總統賴清德及行政院長卓榮泰口頭請辭。而此消息一出，PTT爆料者「jungwootw」卻PO出一篇文表示已經報案，並自清「有人利用我帳號爆料，本人近年來已很久不上PTT了」，而警方查出使用該帳號的IP來自美國。對此，資深媒體人謝寒冰20日就表示，「這個爆料也很奇怪，現在查出來是一個IP在美國，去弄了這個8年沒使用的帳號，PTT有人希望趕快解決這個事情，所以有兩股不同的力量在這邊」，引發討論。

謝寒冰20日在政論節目《新聞大白話》中表示，「李孟諺這件事說真的也挺奇怪，李孟諺原本要開記者會，但後來沒開了，為什麼？這不是很怪嗎？他到底想要解釋什麼？是不是他本來想要去解釋撇清一些東西，後來有人評估之後，跟他講說你去解釋恐怕更糟，所以就緊急喊卡不要弄」。

謝寒冰更說，「這個爆料也很奇怪，現在查出來是一個IP在美國，去弄了這個8年沒使用的帳號，大家有沒有注意到一個很奇怪的事情，是記者打電話給這個帳號者，他才知道的，那記者怎麼會知道他的電話？是PTT的人給的，不然是誰給的？PTT有人希望趕快解決這個事情，所以有兩股不同的力量在這邊」。

謝寒冰最後也強調，「爆料的人還特別提到樺福水悅，就要去查背景是什麼，結果查到張綱維，所以代表從四月多開始，就有人一直想去弄李孟諺，最後就讓張女士的事情爆出來，所以李孟諺就請辭緊急止血」。