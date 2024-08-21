民眾黨陷政治獻金風波，中評會約談時任競總總幹事黃珊珊、時任競總財務長李文宗、委任會計師端木正3人。歷經將近4小時討論，民眾黨中評會做出決議，李文宗、端木正開除黨籍，黃珊珊則是停權3年。對此，前立委沈富雄20日就表示，「我們都上當了，每天都在講這些事情，這是柯文哲的陰謀、盤算」，沈富雄提到，「柯文哲說錢沒有到任何人的口袋，怎麼會沒有？錢到某些人的口袋就是這個弊案的最原始動機，現在怎麼膽子這麼大？規模空前」，引發討論。

沈富雄20日在政論節目《少康戰情室》中表示，「現在想來想去我們都上當了，每天都在講這些事情，重大的事情都不講，所以這是柯文哲的陰謀、盤算，柯文哲跟黃珊珊是狼狽，互相利用，柯文哲把黃珊珊丟出來，就可以讓大家討論，對案情沒幫助的」，沈富雄指出，「我覺得最匪夷所思的是，柯文哲的競辦一開始的時候，是沒有壞人進去的，後來錢多了，這個錢一多，邪念就讓心動了，不約而同大家漸漸運作出一個模式出來了」。

沈富雄接著說，「這個模式就是進來的錢盡量少報，出去的錢就浮報，搞來搞去就有差額，這就是洗錢，洗錢的目的就是讓這個差額跑到大家要去的地方」，沈富雄提到，「柯文哲說錢沒有到任何人的口袋，怎麼會沒有？錢到某些人的口袋就是這個弊案的最原始動機，現在怎麼膽子這麼大？規模空前」。

沈富雄最後也斷言，「我覺得檢調的速度會很快，我認為民眾黨和柯文哲正在烈火中焚燒，民眾黨會走進歷史的灰燼」。