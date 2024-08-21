民眾黨前幕僚、新竹縣黨部前執行長林冠年19日晚間在臉書發文爆料，指民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪7月去看一戶要價破億元的房子。柯文哲20日也坦言陳佩琪確實有想過買房子，「不過現在台北市房子，天啊只能看看而已」。而林冠年20日再度加碼爆料，「有民眾黨金主陪陳佩琪看房，不只看一間」，引發討論。

林冠年20日在政論節目《前進新台灣》中加碼爆料表示，「有民眾黨金主陪陳佩琪看房，不只看一間」，林冠年更指出，「我之前在台北市從事都更中心的工作，所以認識一些建設公司的朋友，這朋友就說，最近柯夫人去看豪宅，至於為什麼會知道？因為社區有騷動，因為只要進出就會有保全、住戶看到，然後他們就會問保全說，今天誰來看房子？看哪一戶？為什麼來？最近那麼多討論柯文哲的聲浪下，他們當然會怕社區被曝光、影響社區安寧、房價」。

林冠年質疑，「這些事情才會傳到建商口中，我才知道，陳佩琪最近急著開公司，在退休以前要找人頭，現在又急著買房子，手上是有那麼多錢是不是？為什麼最近有那麼多爭議的時候，要急著做這件事？」林冠年強調，「為什麼消息到我這邊來？就是住戶希望他們夫妻能夠稍微低調一點，也把這消息曝光，讓他們不要進到這社區來，這是這社區的人的心願，因為他們不想要他們的社區沾染上這些事」。