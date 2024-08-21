近日，大陸河南省周口市淮陽區發生一起因非法捕捉野生動物而引發的刑事案件。兩名男子深夜在巷弄間以自製工具捕捉壁虎，遭巡邏中的警方當場查獲，兩人共捕得44隻壁虎，現已全數放生。警方根據法律規定，對這兩名男子採取刑事拘留措施。

河南兩名男子深夜在巷弄間以自製工具捕捉壁虎，遭巡邏中的警方當場查獲，兩人共捕得44隻壁虎，警方根據法律規定，對這兩名男子採取刑事拘留措施。（圖翻攝微博／簡銘柱翻攝）

綜合大陸媒體報導，8月14日凌晨，淮陽區岳橋村內，兩名男子戴著頭燈，手持自製黏把，穿梭在狹窄的巷弄間專門捕捉壁虎。正當他們收穫44隻壁虎時，巡邏至此的警方立刻將其帶回派出所。經調查，兩人明知捕捉野生壁虎屬違法行為，仍貪圖經濟利益，不顧法律禁令，最終遭警方刑事拘留。

根據警方說法，壁虎屬於「三有」保護動物，即國家保護的有重要生態、科學、社會價值的陸生野生動物。根據相關法律規定，非法狩獵此類動物，即使僅捉一隻也屬違法，若捕獲數量達到20隻以上，即可立案偵查，50隻以上則構成重大案件，超過100隻或有其他惡劣情節者將視為特別重大案件。除了壁虎，「三有」保護動物還包括麻雀、青蛙、野兔等多種常見物種。

值得注意的是，壁虎在中醫藥領域具有相當的藥用價值，被視為「天龍」，用於補肺腎、止咳定喘等症。然而，合法入藥的壁虎均來自人工繁殖，近年來隨著其經濟價值的提升，非法捕捉現象屢見不鮮，但違法行為終究難逃法律制裁。

消息傳出後，引發網友熱議。一名網友留言表示：「捕20隻麻雀就構成犯罪，真的比損害人民利益的判得還重。」另一名網友則指出：「壁虎是名貴中藥材，應該人工飼養，違法捕捉用來牟利，超過20隻就算是犯罪了。」

警方提醒，非法捕捉、買賣野生動物的行為不僅違法，還會對生態環境造成破壞。希望公眾能提高守法意識，共同維護生態平衡。