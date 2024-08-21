美式啦啦隊LuxyGirls，憑藉火辣又大膽的風格，迅速在籃球場上走紅。怎料，網路上卻出現一名酸民，刻意針對隊中最可愛的成員「小蛙」人身攻擊，結果立刻被小編嗆爆，讓大家拍手叫好。

有酸民在LuxyGirls的官方頻道底下留言攻擊，「怎麼會有味全龍的那位在Luxy啦啦隊，感覺整個就low掉了，畫面也不好看」，並針對小蛙的身材大肆批評，「光是身材就被拖垮一大截，Luxy這個品牌要顧好啊，怎麼會挑這種的進來。」

對此，LuxyGirls立刻透過官方帳號反擊，「我們覺得她（小蛙）非常優秀，我們團的眼光不用跟你一樣Low。」隨後也截下對話放到threads上發文直呼：「有病是不是！」

貼文曝光後，讓小蛙十分感動，「被小編保護的感覺真好！」其他粉絲也紛紛力挺，「小蛙超可愛超活潑的！不懂可以不要硬留言啦臭酸民」、「這樣批評別人，他自己又有多好」、「小蛙能甜能辣，酸民眼界真小。」

小蛙可鹽可甜，受到許多球迷喜愛。（圖／IG@小蛙）

事實上，小蛙除了LuxyGirls啦啦隊的身分，還是味全龍啦啦隊小龍女的一員兼舞蹈總監。為了追尋表演的夢想，小蛙不惜一切參加選秀節目，成功獲取爸媽的認同，雖然轉戰棒球場舞台，但爸媽依舊十分支持著她，默默守在電視機，與她一起應援。