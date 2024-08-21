李孟諺19日因婚外情曝光請辭交通部長職務，行政院同日火速准辭，但當天並未宣布由誰來接任或暫代，外界推測政務次長陳彥伯是最合適人選。陳彥伯本人20日證實，已經收到行政院批示，即日起暫代部長職務。媒體人黃揚明指出，總統賴清德親信陳宗彥因性招待、李孟諺因小三被搞掉，摧毀賴引以為傲的台南經驗，絕對是重傷。此外，我國最大的公共工程標案都在交通部，牽涉到龐大利益，可能有人非要他下台不可。

「都是屬於跟性有關的這種醜聞，一個是小三，一個是性招待。某種程度，不就是在摧毀賴清德引以為傲的台南經驗嗎？」黃揚明20日在《大新聞大爆卦》節目表示，所以才會有那麼多的陰謀論，都說是黨內派系被針對等等。但老實說還是要再觀察一下，尤其是後來發現那個爆料的PTT帳號是被盜用，所以這裡面很玄，幕後到底是怎麼樣的一個集團？因為那個被盜帳號的當事人已經去報案了，就看有沒有辦法追查到？

黃揚明強調，但是目前看起來，這個案子確實不單純，一路追李孟諺、要他下台的人，會是誰呢？是誰想要這麼位子嗎？還是說李孟諺得罪了哪一個利益團體？讓對方非除之而後快？應該會有一些後續的狀況，那我們就繼續觀察。

「可是以李孟諺跟賴清德的關係，李孟諺的下台，對賴清德是一個重傷，絕對是重傷！為什麼？」黃揚明指出，要知道，工程會、交通部這兩個部會，其實才是所謂的公共工程的發動機。陳金德去當工程會主委，就是因為他被說是新潮流裡面很重要的人物。而交通部，天下第一部應該是交通部。不要忘記李孟諺最近講了什麼？他答應了立法院，什麼東部快速道路、花東快，還有高鐵南延屏東的路線要重新評估。

黃揚明直言，李孟諺最近開了很多這種交通建設的支票，當這些支票一個一個去兌現、去施工的時候，那個就是很大的利益了。所以交通建設才是目前我國最大的標案！最大型的公共工程幾乎都在交通部。所以這一塊是不是牽扯到怎麼樣的利益？是不是有人非要賴清德的人下台不可？

黃揚明說：「我想這個後續，我們可以繼續來追！」