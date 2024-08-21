民眾黨主席柯文哲政治獻金陷入風波，而監察院在今年4月就查出柯文哲帳戶收支相差2000萬元，並要求補正，不過柯文哲卻表示不知道此事。前立委鄭麗文質疑，監察院4月秒退，差到2000萬這麼嚴重，柯還說不知情，還派發言人去查帳，就是準備把責任推給端木正了，公然欺騙社會。

「一開始說要把責任推給會計師事務所的時候，所有人都無法接受！我們這些選過舉的人都說：怎麼可能？」鄭麗文20日在《大新聞大爆卦》節目表示，哪裡有可能說最後三個月，因為帳太多了記不完，所以亂記一通？沒有這件事的！結果原來他們是選完了之後，才把一堆東西就丟給端木正，結果裡面幫忙記帳的，還不是競選總部的，還是一個木可的小姐？然後端木正還自己好心，當義工，還找義工，這簡直是不可思議！

「不負責任到這種地步？」鄭麗文指出，然後你這麼多的單據，你就丟給了端木正？他怎麼記？他怎麼報？然後這麼多單據現在報出來，通通有問題？端木正他應該也是竭盡自己所能了，好不容易先記完了以後，在時間到之前先丟出去再說。這個時候丟出去，有錯、有差，是沒有問題的，因為監察院都會跟你講哪裡有問題，請你增補，每個候選人都有經驗，不可能百分之百沒有問題的！

鄭麗文提到，有時候他還會查出來，捐錢給你的人沒有資格、不能捐，你必須改，所以大家都有改過。可是他這個太誇張了，他是監察院馬上發現說，你這個是一差就差2000萬！馬上就秒退，所以這個差了2000萬也不是白營查出來的，是4月份的時候監察院就查出來的！「你就這樣子公然欺騙整個社會啊？我覺得真的是不可思議！」然後從選完到7月，是給你們整整半年的時間，所以民進黨是吃素的？監察院是誰家在管？

鄭麗文強調，監察院一直忍耐到了8月才咬你這件事情！所以不是人家民進黨要害你，是你把自己雙手奉上：來打來打、來砍我啊？怎麼會如此之荒謬？你來不及的時候就應該、怎麼可能連這個錢都不願意花？隨便找一個有名有字號的會計師事務所。就算到了4月，問柯文哲知不知情？到4月之前他都不知情，都可以理解，正常，哪有候選人管記帳？可是4月監察院退回了，說你們這個差2千萬，「你還不知情啊？」

「那只說明了一件事情，你的黨整個被人搬走了，你都不知情啊！那你這是什麼啊？」鄭麗文直言，那如果你知情了，你發現了這麼嚴重的帳，你都沒有問過端木正？你不認識端木正嗎？你不認識李文宗、你不認識黃珊珊嗎？「這如果發生在我身上，我立刻斬了！永不錄用！」怎麼可能用這種人來負責競選總部的任何事情，尤其是錢的事情？結果從4月到7月他們都一聲不吭，「派周榆修跟陳智菡所謂的查帳，那是假的嘛！」

鄭麗文質疑，當時一看就知道是假的了，會有誰派發言人去查帳的？「你就是已經準備好說辭了嘛！你在過場，就是準備把責任推給端木正了。」