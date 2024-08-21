女星黃嘉千和加拿大籍老公夏克立2年前爆出婚變，之後雙方攻防，日前士林地院判兩人離婚，結束這段16年異國婚姻。20日一段夏克立在路邊痛哭畫面在大陸微博瘋傳，引發熱議。

20日晚間一段夏克立在路邊痛哭畫面登上微博熱搜，畫面中夏克立坐在河邊痛哭，激動地不知道在和誰講電話，看起來十分淒涼、落寞。這是狗仔葛斯齊直播時曝光的畫面，他表示很難想像一個男藝人是遭受到怎樣的打擊，才會深夜在河岸痛哭，「太慘了，真的太慘了，他真的是有苦難言，根本講不了話」。

夏克立被目擊在河岸邊崩潰痛哭。（圖／中天新聞網授權 葛斯齊提供）

夏克立被目擊在河岸邊崩潰痛哭。（圖／中天新聞網授權 葛斯齊提供）

葛斯齊表示看到這樣的畫面，讓他想起大S前夫汪小菲一個人在台北街頭，非常淒涼的準備明天要開庭的畫面。他看著夏克立頻頻拭淚的畫面，坦言：「哭成這樣子，一個大男人，一個老外在台灣，娶了一個台灣的姑娘，結果離婚是這樣收場的，把眼淚留在台灣。」

夏克立今年2月受訪，神情落寞。（圖／中時資料照）

影片一曝光，引發網友熱議，有人看到他痛哭畫面直言：「夏克立根本不是黃嘉千的對手」、「他前妻因為啥這樣折磨他啊」、「為啥我覺得他很可憐」、「身在異鄉的外國人，舉目無親，沒人幫忙是玩不過她們的」、「我覺得他是冤枉的」、「回加拿大吧」，但也有網友表示：「家暴男活該！」、「不知道究竟是誰在說謊，誰在演戲」。

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