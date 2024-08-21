天后蔡依林（Jolin）出道25年，唱紅許多經典歌曲，近期則在大陸各地舉行「Ugly Beauty世界巡迴演唱會」，並在19日完成最後一場演出，而寵粉的她也打破不唱安可的紀錄，為現場4.7萬人劃下完美的句點。

蔡依林19日在廈門完成巡演最後一場演出，並宣布接下來的工作重心主要放在新專輯創作與製作，讓許多歌迷聽了都表示期待；而她日前結束演唱會前，也在最後破例獻唱安可曲〈Good-Bye〉，當她從舞台底部緩緩升起時，更引起現場觀眾歡呼聲不斷，因為這是她歷經5年演唱會以來第一次唱安可，對粉絲來說是非常難得的經驗。

而蔡依林20日也在限時動態曬出唱安可前的影片，只見她站在升降台上被所有工作人員、舞者包圍，前後舞台不停喊著「再一次」，讓她忍不住尷尬乾笑，並配文寫下：「生疏的安可，是我造成的，沒錯。」可見太久沒唱安可的她，真的不太習慣離別後又在上台的感覺，但她依然帶給現場歌迷完美的結尾。

蔡依林安可曲幕後尷尬畫面曝光。（圖／IG@jolin_cai）

影片曝光後，立刻引來不少粉絲留言笑道，「開了五年第一次安可肯定生疏啊哈哈哈」、「太生疏了，第一次安可」、「和朋友說最後一場一定要等等看有沒有安可，真的等到」、「感覺Jolin越來越『活潑』了」、「畢竟她從來不加班，誰會想到的有安可」。

蔡依林「Ugly Beauty世界巡迴演唱會」從2019年底開始，歷經近5年時間都沒有唱過安可曲，但回顧她的演唱會，其實自2013年的「Myself世界巡迴演唱會」結束後，「Play世界巡迴演唱會」就沒有安可了，所以此次安可已是過了11年，相當難得。