民眾黨主席柯文哲政治獻金遭受質疑，監察院4月就查出柯文哲帳戶收支相差2000萬元，並要求補正，不過柯卻表示不知道此事。粉專「誰比朕更有力」列舉事實指出，白營政治獻金申報監察院短差2000萬，監院4月間退件要求民眾黨補正，白營內部對帳4個月喬不攏。而時樂與尼奧負責人戴利玲證實柯文哲、黃珊珊早已知情。直言若這2000萬沒有由會計師端木正「自行調節」，那柯的政治獻金餘額會是8000萬而非6000萬了。

「"好像"沒有進到阿北的政治獻金裡...？」誰比朕更有力20日在臉書PO圖質疑，「買木可，幫阿北選總統？」原以為拿到政治獻金，結果卻拿到「木可整合行銷公司」的發票？他指出：這樣報稅恐怕無法申報列舉扣除額！

誰比朕更有力提到，監察院的政治獻金申報程序就有一個差額調節表的呈報程序，也就是在申報政治獻金的流程中，候選人的存摺餘額若和會計報告書上的餘額對不上，候選人在首次申報時需做「差額調節表」說明對不上的理由，監察院只要看到申報有差額的候選人，都會主動「提醒」在補正時間前完成補報。所以，嚴格來說監察院四月間要求補正並不算「退件」，只能算是依照收件後公文流程「善意提醒」要補正。

誰比朕更有力質疑，這個差額2000萬是依照首次申報時帳面和帳戶的差額，也就是當時的結算申報就呈現了存摺帳戶比實際該有的收支平衡餘額少了2000萬，如果這2000萬沒有由會計師「自行調節後在無單據下用9張假憑據申報」，那麼，柯的政治獻金餘額會是8000萬而不是6000萬了。

粉專做圖列舉了4個事實：

1.監察院4月間退件，要求民眾黨補正。是事實。

2.民眾黨政治獻金申報監察院，短差2000萬。

3.民眾黨內部對帳，4個月喬不攏。是事實。

4.時樂與尼奧負責人戴利玲證實柯文哲、黃珊珊早已知情。是事實。