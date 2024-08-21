美國前總統川普窮追猛打性別話題，他17日演講時稱「奧運會裡有2名變性人」，暗諷我金牌拳擊女將林郁婷及阿爾及利亞女拳手凱利夫（ImaneKhelif）。林郁婷雖高EQ直呼不用過度解讀，「我們要允許不同的聲音對不對？」但爭議未止。作家「漂浪島嶼」質疑，先前面對不當言論，對俄有外交部嚴厲駁斥，對作家J.K.羅琳有體育署揚言告訴；如今遇上美國竟雙標，對川普的言下之辱裝鴕鳥，原來捍衛台灣聲譽是有選擇性的？

「美龜功，遇美就龜縮的神功，受辱沉默的24小時。」漂浪島嶼20日在臉書發文表示，川普譏諷台灣變性人拿金牌，已經是相當羞辱的攻擊，期待政府作出正確的反應，維護選手名譽，也保護台灣聲譽。沒想到等待24小時，不知是新聞稿難寫，還是根本不敢寫？至今一點官方說法都沒！甚至愛台的名嘴、側翼、網軍也靜悄悄，可以受辱沉默24小時，完全不是辱台必反的鬥雞政府作風。

他直言，其實沒膽嚴詞批評川普，維護台灣秉持公平競賽的國格，至少也該有勇氣委婉說明端正視聽，維護選手的人格名譽，但是從府院到外交部，竟然一字不吭，毫無回應！如果政府原本就是不隨外界起舞的態度，如今一以貫之，算是始終如一！但是先前面對不當言論，對俄有外交部嚴厲駁斥，對作家有體育署揚言告訴，是強烈捍衛台灣國格與維護選手人格的態度，現今一遇上美國就雙標，川普的言下之辱，低頭趴過。

漂浪島嶼質疑，期待美國助台抗中，算是無奈現實，但是再無奈，有些錯誤也不應是有過無視還含辱生吞，付錢買軍購，還得一味低聲下氣，不只國外看破輕視，就連國內都按耐不住，原來捍衛台灣聲譽是有選擇的？

漂浪島嶼直言，台灣的美龜功，已經練到出神入化，不僅受辱無言，還能自宮無怒，練就不嗔裝癡笑罵由人的絕學。