「Bencotto」推出四道式套餐和五道式套餐。(業者提供)

「在地布拉塔乳酪、番茄、豌豆、雪豆、番茄冷湯」選用台灣甜美的櫻桃番茄，感受涼爽芬芳的美好滋味。（業者提供）

「Bencotto」義大利餐廳由國際設計大師季裕棠設計，擁有開放式廚房，賓客可在典雅時髦的空間中，輕鬆享用道地義大利菜餚。（業者提供）

感受來自義大利的季節味蕾， 知名義大利餐廳「Bencotto」近期推出夏季菜色，由來自義大利威尼斯的主廚艾曼紐．貝爾加莫 精心挑選時令新鮮食材，以義大利經典風味搭配亞洲飲食元素創意激盪，打造出一系列夏日美饌。

「Bencotto」餐廳位於台北文華東方酒店內，主廚艾曼紐以細膩的義式烹調手法，從生活中汲取美味的創作靈感，不斷為賓客帶來味蕾驚喜。此次結合義大利各地的經典菜色與醬汁，融入台灣及亞洲的飲食特色，以沉穩不受侷限的靈活思維，為食客重新詮釋當代義菜新食尚。

主廚推薦單點佳餚包括：「在地布拉塔乳酪、番茄、豌豆、雪豆、番茄冷湯」、「大蝦麵餃、櫛瓜、辣味黃番茄醬、巴西里」、「碳烤澳洲和牛紐約客、胡蘿蔔、油封紅蔥、嫩薑、 紅酒醬汁」，以及「傳統托斯卡納海鮮湯、海鱸魚、蛤蜊、淡菜、透抽、大蝦」等；為讓賓客盡情享受季節佳餚，亦有四道式套餐和五道式套餐。