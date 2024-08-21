「愛國者二型飛彈」對空中靶標進行射擊。（記者黃迪明攝）

「天弓三型飛彈」實彈射擊。 （記者黃迪明攝）

海軍班超軍艦於東部外海射擊「標準一型飛彈」。（記者林睿奕攝）

國軍昨日實施「113年海空精準飛彈射擊」，參演部隊模擬整體防空作戰階段，由空軍防空暨飛彈指揮部射擊愛國者二型、天弓三型飛彈，以及海軍班超軍艦射擊標準一型飛彈，精準命中空中靶標，有效驗證聯合防空及制海作戰能力。期間，國內外媒體亦受邀現場採訪，見證國軍建軍備戰豐碩成果。

「國軍113年海空精準飛彈射擊」昨日在九鵬基地及東部海、空域展開，由海軍艦隊指揮部擔任安全管制組，納編海、空軍等兵力執行；操演全程採「去中心化指管」模式進行，以狀況誘導各戰術執行單位，依擊殺鏈接戰程序，完成實彈射擊，展現防空部隊快速接戰能力。

過程中，空軍防空部官兵先後完成戰術機動、陣地佔領及放列，並於雷達確認及鎖定目標後，分別射擊愛國者二型、天弓三型飛彈；霎時間，飛彈迅速離架竄升，高速朝目標飛去，隨後依中科院提供光學儀器追瞄畫面顯示，均成功命中靶標，展現精準射擊能力。

另在海域射擊方面，海軍146艦隊班超軍艦在操演期間，以雷達掌握周遭空中動態，並操作射控雷達進行追瞄、鎖定目標；「飛彈發射！」，待射擊命令下達，該艦射擊標準一型飛彈，且成功擊中靶標，有效驗證海軍聯合作戰指管機制與攻擊程序。