美國《陸戰隊時報》報導，美陸戰隊近日接收第23架、也是最後一架由洛克希德馬丁公司產製的VH-92A「愛國者」（Patriot）直升機。拜登總統也於19日首度搭乘該型機出席活動，宣告新一代「陸戰隊一號」機隊正式開啟全新篇章。

美海軍航空系統指揮部（NAVAIR）表示，洛馬集團子公司塞考斯基於14日，在紐約奧韋戈的工廠舉行儀式，向第1陸戰隊直升機中隊（HMX-1）交付第23架VH-92A直升機。而拜登也在19日首度搭乘VH-92A，從芝加哥歐海爾國際機場前往芝加哥軍人球場出席活動，象徵新一代「陸戰隊一號」，已正式投入政府要員專機任務。

美陸戰隊是在2020年和洛馬公司簽約，採購23架VH-92A，除2架做為測試原型機外，其餘21架皆交由HMX-1操作，用於取代服役多年的VH-3D、UH-3D、VH-60N與UH-60N，執行包含載送總統與副總統、內閣成員及其他貴賓的專機任務。

對此，美陸戰隊主管航空事務副指揮官傑林中將表示，VH-92A完成全數接裝後，將延續67年來專機任務，繼續克盡職責；他強調，VH-92A直升機配備先進航電系統，兼具優異飛行性能與安全性，有助確保執行載運三軍統帥、政府高層人士的任務「不容失敗」。