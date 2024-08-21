第521緊急應變中隊官兵通力合作，檢查C-17貨艙中搭載的車輛是否已妥善固定。（取自DVIDS網站）

緊急應變中隊官兵組成「緊急支援單位」，透過緊密配合，提升野戰整補支援能量。（取自DVIDS網站）

美軍近年持續加強分散部署、快速建立前進基地等課目演練，藉此提升「彈性戰鬥部署」效能。 （取自DVIDS網站）

美國《空軍與太空軍雜誌》16日報導，美國空軍日前在「竹鷹24-3」（Bamboo Eagle 24-3）演習中，由小分隊執行開闢簡易機場、運送裝備與執行補給作業，藉由測試緊急應變（CR）單位的後勤支援能量，提升「彈性戰鬥部署」（ACE）效能。

改良任務流程 強化部署彈性

美國空軍第521與第621緊急應變中隊（Contingency Response）在演訓期間，將既有「緊急應變」（CR）編組，調整為數個比傳統編制更小的「緊急支援單位」（CSE），並分別搭乘運輸機向外「輻散」，執行簡易機場整平、協調運輸機隊轉場、執行物資裝運與補給作業、撤離前進基地等課目演練。在模擬實戰環境下，克服諸多挑戰與混亂，協助友軍航空兵力繼續執勤。

報導分析，闢建簡易機場過程遠較想像困難，各環節也充滿複雜細節與艱鉅挑戰，而「緊急支援單位」採高度模組化編組，可依任務調整人力配置並緊密配合。而「竹鷹」演訓經驗也有助改良相關任務流程、提高快速部署彈性。

以往「緊急應變」任務編組，可分為「緊急應變小組」（CRT）和較大的「緊急應變單位」（CRE），前者以3架C-130或1架C-17運輸機運載，搭配25名官兵及少量後勤車輛，可運作約45天；後者則由約108名官兵搭配更多後勤車輛，規模也擴大為12架C-130或5架C-17，其具備臨時基地60天運作能力。

報導還說，鑑於潛在對手具備高度威脅，因此美軍也積極尋求縮小編制、提升作業彈性。而新的「緊急支援單位」編組模式，將有助於強化各單位的作業韌性，以及與空戰司令部（ACC）等作戰單位的合作默契，有助各部隊執行分散部署，進而在未來應對潛在衝突之際，確保美軍機隊的生存性與長期戰力。