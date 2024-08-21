星座專家唐綺陽邀請金牌拳后林郁婷和曾自強上直播節目，林郁婷表示站在領獎台上，一想到以前家徒四壁「人生跑馬燈」湧現，瞬間讓她情緒潰堤。而唐綺陽分析2人命盤，直言射手座的林郁婷和雙魚座的教練，兩人會合拍就是因為都很自律、能吃苦，直說他們即將步入新的人生階段，未來也都會有上天牽引和保護。一個多小時的直播，居然吸引逾60萬人觀看。

被網友封為「國師」的星座專家唐綺陽，20日晚間7點30分進行直播，來賓則是金牌拳后林郁婷和教練曾自強，分享幕後心情。林郁婷坦言在奧運比賽時，對於JK羅琳的發言其實不太關注，其他選手也不會針對此事對她多做討論，讓她得以專心在比賽中。很多人看到她奪金落淚，以為是因為委屈得到紓解，但她卻坦言是夢想終於成真，「那時的淚水是喜極而泣」。

林郁婷在節目坦言，奪金後在獎台上聽到國旗歌時，人生跑馬燈在眼前一幕幕閃過。 （圖／中時資料照）

林郁婷表示：「其實在唱國旗歌的時候，唱著、唱著…腦海中浮現出剛入拳擊隊的時候家徒四壁，教練為了我們，要到處跟人家拜託找資源，很像把我們這些小孩拉拔到大的感覺。」在回憶自己訓練時哪裡不好，跟男生對戰被打到流鼻血等各種情境，宛若「人生跑馬燈般地一幕幕出現在眼前」，眼淚就不自覺地落下了。

林郁婷和教練曾自強模擬對戰訓練。（圖／攝自 星時代調研所）

唐綺陽也分析射手座有儀式感，林郁婷便分享自己正式比賽時，戴拳套一定自己戴，而且左手要先戴。手上其中一個的飾品是去年生日教練送的，寓意就是「穿金戴銀」，但她的目標只有穿金，但是也希望帶「贏」。接著唐綺陽分析兩人命盤：「教練很會照顧人、很務實，兩人合拍的地方就是同類、願意自律、能夠刻苦。」於是教練自嘲說：「我很苦啊！我的名字叫『自強』，還不苦嗎？」唐綺陽也強調很多宿命感的東西，在那時候就聚在一起了，很少有運動選手可以有這麼大的關注度。

此外，唐綺陽從2人的星盤來分析：「你們的人生即將要步入新的階段。不是說選手生涯要結束，而是要邁向下一個階段，這時候就會有一個很重要的事情發生，那就是你們現在就承載了大家的希望，也得到這麼大的關注，這個力量不是白給你們的喔，這個力量就是要你們來做些什麼？老天爺之後會慢慢引導你們。」唐綺陽也安慰2人不用擔心，未來這一路都有神在牽引和保護，不會有問題，新的開始也希望有更好的表現。

金牌拳后林郁婷（右）18日回到故鄉新北市鶯歌區參與新北市府舉辦的大遊行，教練曾自強（左）全程陪同。隊伍自鶯歌區公所出發，許多民眾爭相一賭拳后風采，沿路鞭炮聲不斷，熱情不減。(鄧博仁攝)

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