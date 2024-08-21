百萬YouTuber蔡阿嘎不只自己有粉絲，他的妻子二伯、大兒子蔡桃貴和小兒子蔡波能也都是網紅，擁有超高人氣。最近蔡阿嘎與二伯突公開提告12名網友的始末，只因心疼兩個兒子去年11月遭影射吸大麻，深怕對兩人長大後有不好的影響，自認身為父母更應該站出來面對。

蔡阿嘎今（20）日晚間在臉書粉專發文，曬出一張刑事告訴狀，針對2023年11月有多名網友在網路上，對蔡桃貴和蔡波能提出不實吸麻指控或影射留言，決定一共提告12人；蔡阿嘎和二伯說明網友不適合開玩笑的留言，「可能逾越了言論自由的界線」認為沒人活該倒楣被霸凌，所以身為父母的他們更要站出來嚴肅以對。

案情目前進行到有被告陸續被傳喚出庭，蔡阿嘎表示一切交給司法判決，他與二伯和家人們會靜待結果。

蔡阿嘎曬出刑事告訴狀，一口氣告12名網友。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

除此之外蔡阿嘎與二伯還拍攝了完整提告影片，內容主要提及去年11月Joeman和蘿菈染毒事件爆發後，有多名網友影射蔡桃貴和蔡波能有吸麻，引起輿論；當時蔡阿嘎夫妻倆就打算提告，也解釋沒有第一時間公開，怕又有網友質疑他們蹭熱度，兩人於2023年11月20日赴地檢署遞狀提告。

之後蔡阿嘎夫妻也帶著告訴狀，找到張思瀚律師、家扶基金會新北家扶中心林夢萍主任、善牧基金會侯雯琪社工師和東吳大學社工系廖美蓮教授，一起深入討論有關兒童網路霸凌的相關法令及嚴重性，也希望大家一起反思這項議題。

許多粉絲也跳出來力挺蔡阿嘎和二伯的決定，留言表示支持，「欺負小孩，必須嚴厲執法」、「讓那些躲在鍵盤後的酸民們，知道話不能亂說！讚！」、「支持，為自己言論負責，對象是小孩就這樣亂噴，對大人會多過分簡直無法想像」、「言論自由不是讓人來牴觸法律，真的不要亂開玩笑，莫須有指控更糟糕」。

CTWANT提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命。健康無價，容毒噬。

更多 CTWANT 報導